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Гарибашвили: Отчет Еврокомиссии ясно показывает, что Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата в ЕС
03.02.2023 11:10
«Отчет Еврокомиссии ясно показывает, что Грузия, как первый реформатор, заслуживает предоставления статуса страны-кандидата в ЕС», — об этом в «Твиттере» написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По словам главы правительства, отчет Еврокомиссии четко отражает прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции.
«Европейская комиссия опубликовала аналитический отчет о совместимости национальной правовой базы Грузии с законодательством ЕС.
Документ наглядно отражает прогресс, достигнутый нашей страной на пути евроинтеграции, и еще раз ясно демонстрирует, что Грузия, как первый реформатор, достойна предоставления ей статуса страны-кандидата в Евросоюз», — отмечает Ираклий Гарибашвили.
Еврокомиссия опубликовала отчет о заявке Грузии на вступление в Евросоюз.
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