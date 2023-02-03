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Гарибашвили: Отчет Еврокомиссии ясно показывает, что Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата в ЕС


03.02.2023   11:10


«Отчет Еврокомиссии ясно показывает, что Грузия, как первый реформатор, заслуживает предоставления статуса страны-кандидата в ЕС», — об этом в «Твиттере» написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По словам главы правительства, отчет Еврокомиссии четко отражает прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции.

«Европейская комиссия опубликовала аналитический отчет о совместимости национальной правовой базы Грузии с законодательством ЕС.

Документ наглядно отражает прогресс, достигнутый нашей страной на пути евроинтеграции, и еще раз ясно демонстрирует, что Грузия, как первый реформатор, достойна предоставления ей статуса страны-кандидата в Евросоюз», — отмечает Ираклий Гарибашвили.

Еврокомиссия опубликовала отчет о заявке Грузии на вступление в Евросоюз.


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