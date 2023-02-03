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Венецианская комиссия подготовит заключение по законопроекту «О деолигархизации»
03.02.2023 11:15
Венецианская комиссия подготовит заключение по законопроекту «О деолигархизации», который будет представлен на утверждение комиссии 10-11 марта. Об этом говорится в информации на сайте комиссии.
«Согласно запросу председателя парламента Грузии от 1 декабря 2022 года, Венецианская комиссия подготовит заключение по законопроекту Грузии «О деолигархизации», который должен быть представлен на утверждение на 134-м пленарном заседании комиссии (10-11 марта 2023 г.).
Это мнение будет подготовлено в рамках Механизма быстрого реагирования (QRM), в рамках совместной программы Евросоюза и Совета Европы — «Партнерство за надлежащее управление», которая финансируется ЕС и Советом Европы и осуществляется СЕ.
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