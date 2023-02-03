

Госдеп США: возобновление полетов между Грузией и РФ поставит под угрозу санкций грузинские компании

03.02.2023 11:31





Возобновление прямых полетов между Грузией и Россией поставит под угрозу санкций грузинские компании, которые будут сотрудничать с авиаперевозчиками из РФ. Об этом заявили грузинской службе «Голоса Америки» заявили в Госдепартаменте США.



«Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам входить в их воздушное пространство. Мы были бы обеспокоены возобновлением полетов между Россией и Грузией, учитывая, что компании в аэропортах Грузии могут попасть под санкции, если они будут обслуживать самолеты, подлежащие дополнительному контролю импорта и экспорта. Все западное сообщество дистанцировалось от этого жестокого режима – сейчас не время расширять взаимодействие с Россией», — говорится в сообщении Госдепа.



Напомним, 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что между Тбилиси и Москвой возобновятся прямые авиарейсы. «Рад, что у нас контакты с Грузией активно развиваются. В 2022 году ВВП Грузии вырос на 10%. В значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить и прямое авиасообщение», — сказал он на пресс-конференции.



В правящей партии Грузии тогда позитивно отреагировали на слова Лаврова. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приветствовали бы решение по авиарейсам, поскольку оно облегчит положение соотечественников, проживающих в России. Генсек «Мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе также отметил, что не видит ничего плохого в возобновлении авиасообщения. Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила резко против. По словам главы государства, ей, «мягко говоря, не понятная позиция правительства и правящей партии».



Отметим также, что прямое авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке 8 июля 2019 года. Этому предшествовали массовые акции протеста в Тбилиси, связанные с тем, что в кресле спикера парламента оказался депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Тогда в Кремле заявили о русофобии в Грузии, предупредив, что российским туристам там небезопасно находиться.





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