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Глава представительства ЕС поздравил Грузию с положительным отчетом Еврокомиссии


03.02.2023   11:41


«Я хотел бы поздравить правительство Грузии и Государственную службу Грузии с публикацией очень положительного отчета Еврокомиссии», — заявил посол ЕС в Грузии Павел Херчинский, комментарии которого распространяет Представительство ЕС в Грузии.

По его словам, в отчете описывается степень готовности Грузии к вступлению в Евросоюз в 33 различных сферах. Кроме того, посол отметил, что нужно больше работать по отдельным направлениям и Евросоюз готов помочь Госслужбе Грузии в продвижении вперед.

«Еврокомиссия опубликовала аналитический отчет, в котором описывается степень готовности Грузии к вступлению в Евросоюз. Аналогичные отчеты были опубликованы по Украине и Молдове. Отчет подготовлен на основе вопросника, заполненного властями Грузии, который был направлен ​​в Брюссель прошлым летом. Я хотел бы поздравить правительство Грузии и Государственную службу Грузии с публикацией этого очень позитивного отчета. В отчете описывается степень готовности Грузии к вступлению в Евросоюз в 33 различных сферах. Конечно, нужно больше работать по определенным направлениям, и, конечно, Евросоюз, мы, готовы помочь Государственной службе Грузии в продвижении вперед. Однако, на мой взгляд, общая оценка очень положительная. Большое спасибо», — заявил Павел Херчинский.


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