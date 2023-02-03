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Кобахидзе: Из отчета Еврокомиссии ясно видно, что Грузия по всем параметрам заслуживала статуса кандидата
03.02.2023 12:26
«Из отчета Еврокомиссии ясно видно, что Грузия по всем параметрам заслуживала статуса кандидата. Насколько справедливым было политическое решение, принятое структурами ЕС в прошлом году, мы доверили судить общественности», — заявил на брифинге председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, оценочный документ Еврокомиссии свидетельствует, что в условиях принятия решения, основанного на объективных критериях, Грузия в этом году обязательно должна получить статус кандидата на членство в ЕС.
«Сегодня опубликован оценочный документ Еврокомиссии, который основан на опросниках, заполненных Грузией, Украиной и Молдовой в прошлом году. Прежде всего, мы благодарим Еврокомиссию за очень положительную оценку нашей страны. Документом оценки Еврокомиссия сама подтвердила то, что мы утверждали с июня прошлого года: из отчета ясно видно, что Грузия по всем параметрам заслуживала статус кандидата. Грузия значительно, на целых 12 баллов опережает Молдову и почти по всем ключевым параметрам опережает Украину. Учитывая все это, насколько справедливым было политическое решение, принятое структурами ЕС в прошлом году, судить общественности. Хотим напомнить, что в прошлом году радикальная оппозиция, связанные с ней НПО и СМИ использовали решение европейских структур для попытки приведения в беспорядок ситуации в стране и углубления поляризации. На основании этого решения самые богатые НПО даже требовали отставки правительства. Еще раз благодарим грузинское общество, которое тогда правильно все оценило и не дало силам, действующим с антигосударственными целями, возможности расстроить ситуацию в стране и нарушить спокойствие. Оценочный документ Еврокомиссии свидетельствует, что в условиях принятия решения, основанного на объективных критериях, Грузия в этом году обязательно должна получить статус кандидата на членство в ЕС», — сказал Кобахидзе.
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