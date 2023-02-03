

Оливер Вархели: Мы продолжаем поддерживать Украину, Молдову и Грузию на пути к ЕС

03.02.2023 12:43





«Опубликованный сегодня отчет дополняет мнение Евросоюза в 2022 года относительно заявок на членство в ЕС Украины, Молдовы и Грузии», — об этом в микроблоге «Твиттер» пишет еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархели.



По его словам, Евросоюз продолжает поддерживать Украину, Молдову и Грузию.



«Сегодня мы опубликовали аналитический отчет о соответствии Украиной, Молдовой и Грузией законодательным актам ЕС, который дополняет наше предыдущее мнение от 2022 года о заявках на членство в ЕС Украины, Молдовы и Грузии.



Мы продолжаем поддерживать Украину, Молдову и Грузию на пути к ЕС», — написал еврокомиссар.





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