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Оливер Вархели: Мы продолжаем поддерживать Украину, Молдову и Грузию на пути к ЕС


03.02.2023   12:43


«Опубликованный сегодня отчет дополняет мнение Евросоюза в 2022 года относительно заявок на членство в ЕС Украины, Молдовы и Грузии», — об этом в микроблоге «Твиттер» пишет еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархели.

По его словам, Евросоюз продолжает поддерживать Украину, Молдову и Грузию.

«Сегодня мы опубликовали аналитический отчет о соответствии Украиной, Молдовой и Грузией законодательным актам ЕС, который дополняет наше предыдущее мнение от 2022 года о заявках на членство в ЕС Украины, Молдовы и Грузии.

Мы продолжаем поддерживать Украину, Молдову и Грузию на пути к ЕС», — написал еврокомиссар.


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