

Кобахидзе: Санкции на полеты в Грузию ввела Россия, ей же и снимать - о двустороннем танце разговор излишен

03.02.2023 14:06





По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, если односторонняя санкция, введенная Российской Федерацией в связи с полетами в Грузию будет снята, это будет приветствоваться, исходя из интересов сограждан и соотечественников. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в офисе партии.



«Кто-то говорит, что надо снять санкции и наказания, кто-то говорит, что компании должны быть наказаны. Это ведь не зависит от нас?! Ни наказание компаний, ни снятие наказания – этот вопрос решать не нам. Мы сделали свое заявление в связи с возобновлением полетов. Наша позиция проста – это была санкция, в свое время, в 2019 году наложенная Россией на Грузию, что, конечно, отяготило положение наших граждан. Напомним, что в Российской Федерации проживает 800 тысяч граждан Грузии, грузин. Если они снимут эту санкцию, это их решение. Мы приветствуем, исходя из того, что это будет благом для наших сограждан и соотечественников. Это наша позиция, и эта позиция ясна. Если кто-то хочет наказать компании, это их дело. Если кто-то хочет снять санкцию, это его дело. Мы фиксируем свою позицию в связи со всем.



Что касается возобновления полетов, то это наложенная санкция. Если односторонняя санкция будет снята Российской Федерацией, это будет приветствоваться, исходя из интересов наших сограждан и соотечественников», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Говоря на ту же тему, Кобахидзе заявил, что «то, чему потребовалось одностороннее решение в 2019 году, не требуется танго в 2023 году. О двустороннем танце разговор излишен».



«То, чему в свое время, в 2019 году потребовалось одностороннее решение, не требуется танго в 2023 году. Также требуется одностороннее решение. Исходя из этого, о двустороннем танце разговор излишен. Если принято одностороннее решение, это им решать, что они будут делать односторонне. Мы фиксируем единственную позицию – можно будет приветствовать, исходя из интересов наших соотечественников, снятие с их стороны односторонней санкции. Это решение не может быть двусторонним. Это односторонняя санкция, которая была введена в свое время, и снятие санкции также будет односторонним решением», — отмечает Кобахидзе.





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