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Президент приветствует положительный отчет Еврокомиссии по выполнению Грузией рекомендаций ЕС


03.02.2023   14:08


Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети отреагировала на отчет Еврокомиссии.

«Очень важно, что Еврокомиссия положительно оценивает шаги, предпринятые Грузией в плане сближения с законодательством ЕС.

Эта положительная оценка приветствуется, что придает большую значимость выполнению нами в ближайшее время 12 рекомендаций для скорейшего предоставления Грузии статуса кандидата», — отмечает Саломе Зурабишвили.


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