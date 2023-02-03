

Президент приветствует положительный отчет Еврокомиссии по выполнению Грузией рекомендаций ЕС

03.02.2023 14:08





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети отреагировала на отчет Еврокомиссии.



«Очень важно, что Еврокомиссия положительно оценивает шаги, предпринятые Грузией в плане сближения с законодательством ЕС.



Эта положительная оценка приветствуется, что придает большую значимость выполнению нами в ближайшее время 12 рекомендаций для скорейшего предоставления Грузии статуса кандидата», — отмечает Саломе Зурабишвили.





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