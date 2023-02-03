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Президент приветствует положительный отчет Еврокомиссии по выполнению Грузией рекомендаций ЕС
03.02.2023 14:08
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети отреагировала на отчет Еврокомиссии.
«Очень важно, что Еврокомиссия положительно оценивает шаги, предпринятые Грузией в плане сближения с законодательством ЕС.
Эта положительная оценка приветствуется, что придает большую значимость выполнению нами в ближайшее время 12 рекомендаций для скорейшего предоставления Грузии статуса кандидата», — отмечает Саломе Зурабишвили.
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