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Соглашение об экстрадиции углубит сотрудничество в сфере правосудия и правоохранительных органов - посол США
03.02.2023 15:59
«Сегодняшние переговоры о подписании договора об экстрадиции между Грузией и США являются шагом вперед в сотрудничестве, так как это будет способствовать углублению сотрудничества в том направлении, чтобы преступников судили как в Грузии, так и в Америке», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Посол прокомментировала переговоры по двустороннему договору об экстрадиции, который предусматривает укрепление сотрудничества между правоохранительными органами и органами правосудия Грузии и США.
«Как только власти наших стран ратифицируют и примут это соглашение, оно не только углубит наше сотрудничество, но и повысит безопасность грузинского и американского народов. Это обеспечит должное правосудие преступников, совершающих организованную преступность, отмывание денег, торговлю людьми и другие транснациональные преступления. Считаю, что это одно из важнейших направлений сотрудничества, и рада, что наше сотрудничество в сфере правосудия и правоохранительной деятельности еще более укрепится», — заявила Келли Дегнан.
По информации прокуратуры Грузии, с 31 января по 2 февраля 2023 года в Тбилиси проходили переговоры между США и Грузией. Соединенные Штаты представляли Государственный департамент и Департамент юстиции, а Грузию — Министерство юстиции и Прокуратура Грузии.
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