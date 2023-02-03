

Деканоидзе: Решить вопрос Саакашвили не может никто, кроме власти и Бидзины Иванишвили

03.02.2023 17:03





Ни у кого нет волшебной палочки, чтобы решить вопрос Миши, кроме власти и Бидзины Иванишвили, - так отвечает председатель фракции «Национальное движение» Хатия Деканоидзе на вопрос, имеются ли у партии консультации с новым председателем в связи с планом освобождения Михаила Саакашвили.



Кроме того, Деканоидзе откликнулась на заявления о том, что Михаил Саакашвили совершает самоповреждение, и отметила, что власть, говоря об этом, пытается снять ответственность, а также отметила, что не доверяет руководителю клиники «Вивамед».



«Вчера я была в партии, наши консультации во фракции по поводу нового председателя продолжаются, поэтому о других заседаниях я сказать не могу. Могу вам сказать открыто и искренне, ни у кого нет волшебной палочки, чтобы решить вопрос Миши, кроме власти и Бидзины Иванишвили. Что касается разговоров о самоповреждении, то это означает лишь снятие ответственности со стороны власти. Я не доверяю госпоже Надирадзе! Этой клинике, властям и госпоже Надирадзе нет доверия, они ответственны за состояние здоровья Михаила Саакашвили», - сказал Деканоидзе.





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