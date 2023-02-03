

Затулин: Чтобы Грузия вернула территории, Россия должна проиграть

03.02.2023 17:18





Грузия может надеяться на выполнения своих требований о возвращении в их состав Абхазии и Южной Осетии, если Россия потерпит поражение в Украине. Об этом заявил в беседе с изданием ura.ru первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.



Так он прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что Россия «должна понять, где ее границы». Она также сказала, что война в Украине не должна завершиться без отступления Москвы со всех оккупированных территорий.



«Для того, чтобы требование Грузии было выполнено, надо, чтобы Россия потерпела поражение. В условиях поражения можно выдвигать разные идеи, чего можно требовать от России. Мы надеемся, поражения не будет. Так что-то, что говорит госпожа [президент Грузии Саломе] Зурабишвили, вряд ли осуществиться», — сказал Затулин.



По его словам, были примеры, когда страны, которые не принимали участие в конфликте, получали бонусы после его завершения.



«Англия, например, за Русско-Турецкую войну получила Кипр, хотя на самом деле никакого участия, никаких жертв не было. Просто выторговала себе такую роялти. Но Грузия – не Англия. Не имея никакого прямого отношения к сегодняшним событиям, она пытается набить себе цену и потребовать что-то в очередной раз от России и сделать так, чтобы про интересы Грузии по возвращению Абхазии и Южной Осетии не забыли», — сказал депутат Госдумы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





