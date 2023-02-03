

Бокерия: Возможное восстановление прямых полетов с Россией увеличивает угрозу для Грузии

03.02.2023 18:32





Я надеюсь, что эта история не сможет осуществиться, но проблема нашей страны намного больше, чем даже этот важный эпизод. Сегодня все это является подтверждением того, что процесс нашей изоляции от Запада и США углубляется, - об этом заявил председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия, оценивая таким образом заявление Госдепартамента США о возможном возобновлении полетов между Россией и Грузией.



По оценке Бокерия, возможное восстановление прямых полетов с Россией увеличивает для Грузии опасность «в крайне близком, среднем и отдаленном будущем».



«Вместо того, чтобы у нас была власть, которое использовала бы эту ситуацию в интересах нашей страны, поскольку Грузия и грузинский народ заслуживают, а Западу также нужна Грузия в НАТО, защищенная и экономически сильная Грузия, вместо этого мы, мягко говоря, подозреваемые в глазах всех, а в моих глазах подтвержденно в партнерстве с Путиным. Возможное восстановление прямых полетов с Россией это то, что увеличивает угрозу для Грузии в близком, среднем и отдаленном будущем. Всем нашим гражданам будет стоить намного больших жертв защита нашего государства потому, что у нас сегодня Иванишвили, если мы его не сменим до тех пор, пока это окно не закроется.



То, что Госдепартаменту приходится делать это заявление не по важному вопросу, а о том, что если сделаете этот шаг, то это помощь России, - уже равноценно измене и катастрофа независимо от того, будут полеты восстановлены или нет», — заявил Гига Бокерия.





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