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Кобахидзе: Мы готовы вновь предоставить привилегию выбора Народного защитника оппозиции


03.02.2023   19:03


«Мы готовы вновь предоставить оппозиции право выбора кандидатов в Народные защитники, но они должны руководствоваться соответствующими критериями, не должны вновь представлять Бурджанадзе или Абашидзе, которые прямо матом крыли наших сторонников, — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Как отметил Ираклий Кобахидзе, и Бурджанадзе, и Абашидзе прямо призывали людей на митингах к свержению власти, таких кандидатов не следует выдвигать на должность народного защитника.

«В конституции написано, что для избрания народного защитника необходимо 90 депутатов, не менее 90 депутатам должен понравиться кандидат в Народные защитники. И большинству Народный защитник должен нравиться как минимум, потому что из этих 90 голосов 83 голоса наши. Если будет представлен кандидат, приемлемый для большинства и оппозиции одновременно, конечно, у нас будет абсолютно адекватный подход», — заявил Кобахидзе.


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