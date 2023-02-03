

«Национальное движение» создает штаб освобождения Михаила Саакашвили

03.02.2023 20:12





По заявлению председателя партии «Национальное движение» Левана Хабеишвили, для освобождения Михаила Саакашвили создаются штабы.



Как отметил Леван Хабеишвили на брифинге в офисе «Национального движения», этот план также подразумевает направление бюджета партии на освобождение Михаила Саакашвили.



По его словам, план надпартийный и в штаб может вступить любой человек.



«В соответствии с обещанием нашей команды, первое решение, которое мы примем, - это создание штаба освобождения Михаила Саакашвили. Наш план - обеспечить для этих штабов логистику, инфраструктуру и всяческую помощь, в том числе направить часть бюджета «Национального движения» на освобождение Михаила Саакашвили. Общество знает, что неделями велись консультации с одним кандидатом, Георгием Чаладзе. У него будет команда, он возьмет ответственность за формирование и налаживание штабов. «Национальное движение» берет на себя ответственность способствовать активизации темы Михаила Саакашвили как внутри страны, так и за ее пределами. Все это будет надпартийным, и все, кому важна жизнь Михаила Саакашвили, смогут присоединиться к штабам. Хочу пожелать успехов этому штабу вместе с «Национальным движением», - сказал Леван Хабеишвили.



По словам члена «Национального движения» и одного из руководителей вышеупомянутого плана Георгия Чаладзе, действия внутри и за пределами страны будут продолжаться до освобождения Михаила Саакашвили, что произойдет очень скоро.



«Я рад, что в той партии главным стилем работы будет «дело вместо разговоров». Вы все прекрасно знаете, насколько важен для меня вопрос президента Саакашвили. Это декларированный план Левана Хабеишвили. Двери штаба открыты для всех. С самого первого дня нам помогают и наши друзья из других партий. В ближайшие дни у нас будет презентация того, как мы намерены работать внутри страны и за ее пределами, и это будет продолжаться до тех пор, пока Михаил Саакашвили не освободится. Это произойдет очень скоро», - сказал Георгий Чаладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





