

В ВР Украины зарегистрировали проект постановления о переводе Михаила Саакашвили на лечение за границу

03.02.2023 20:20





В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении к Грузии и другим странам относительно немедленного перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу.



Как передает Укринформ, об этом председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила в Телеграме.



«В парламенте зарегистрирован проект постановления 8417 об обращении ВРУ к Грузии, Европарламенту, Совету ЕС, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС относительно необходимости немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу», - говорится в сообщении.



Данный документ подписали 90 депутатов Рады.



«Бывший грузинский президент и нынешний гражданин Украины в настоящее время находится в критическом состоянии. Поэтому грузинская сторона должна обеспечить ему надлежащую медпомощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения», - подчеркнула Шуляк.



Шуляк отметила, что ПАСЕ, членом которой является и Грузия, в своей резолюции 2463 (2022 г.) призвала пересмотреть дела политических заключенных, выступающих против захватнической политики РФ и освободить их, включая Саакашвили.





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