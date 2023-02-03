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В ВР Украины зарегистрировали проект постановления о переводе Михаила Саакашвили на лечение за границу
03.02.2023 20:20
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении к Грузии и другим странам относительно немедленного перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Как передает Укринформ, об этом председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила в Телеграме.
«В парламенте зарегистрирован проект постановления 8417 об обращении ВРУ к Грузии, Европарламенту, Совету ЕС, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС относительно необходимости немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу», - говорится в сообщении.
Данный документ подписали 90 депутатов Рады.
«Бывший грузинский президент и нынешний гражданин Украины в настоящее время находится в критическом состоянии. Поэтому грузинская сторона должна обеспечить ему надлежащую медпомощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения», - подчеркнула Шуляк.
Шуляк отметила, что ПАСЕ, членом которой является и Грузия, в своей резолюции 2463 (2022 г.) призвала пересмотреть дела политических заключенных, выступающих против захватнической политики РФ и освободить их, включая Саакашвили.
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