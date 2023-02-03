

Зураб Джапаридзе: Условий для образования большого единства пока не видно

03.02.2023 22:02





Данность такова, что сейчас условий для образования большого единства пока не видно, - об этом заявил в эфире "Гирчи ТВ" лидер «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе.



По его словам, с июня 2022 года он работал над созданием на оппозиционном фланге крупного объединения, однако это не удается, и в партии приняли решение вернуться к этому вопросу в будущем году.



«Начиная с июня прошлого года я уделял много времени тому, чтобы на оппозиционном фланге создалось большое единство. В конце концов, думаю, что формула победы в том, что на этом фланге должна произойти большая консолидация, потому что нанести поражение такого рода системам в ином случае очень сложно. Это показывает и эмпирический опыт других стран, но данность такова, что по прошествии стольких месяцев сейчас условий для образования большого единства пока не видно. Мы приняли решение вернуться к этому вопросу в следующем году, а до этого приложить больше усилий для усиления «Гирчи - больше свободы», - сказал Зураб Джапаридзе.



По словам Зураба Джапаридзе, когда речь идет о самостоятельной игре, это не означает, что в определенных процессах, в том числе, акции 24 февраля, у «Гирчи - больше свободы» не будет координации с «Дроа» и «Стратегией Агмашенебели».



«Когда мы говорим о самостоятельной игре, это не значит, что у нас не будет координации по каким-то процессам, в том числе, теми же «Дроа» и «Стратегией». Вопросы, касающиеся интеграции в Евросоюз и получения статуса, мы договорились об этом, и это соглашение остается в силе. Когда касается темы Украины, у нас, как обычно будет координация, как была до сих пор, в том числе, мы вместе организуем акцию, запланированную на 24 февраля», - сказал Зураб Джапаридзе.





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