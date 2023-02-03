

Джонсон: После победы Украины мы устраним угрозу продолжения российской агрессии в Грузии и во всей Европе

03.02.2023 23:03





По словам бывшего премьер-министра Великобритании, после победы Украины угроза продолжения российской агрессии будет снята с Грузии и всей Европы. Об этом Борис Джонсон заявил во время своего выступления в Атлантическом совете США.



«Когда Украина победит, когда Путин будет отброшен, мы устраним угрозу продолжения российской агрессии в Грузии, Молдавии, странах Балтии и всей Восточной Европе. Когда Украина победит, мы внесем ясность и стабильность в архитектуру безопасности Европы и, наконец, устраним фатальную двусмысленность, из-за которой Путин совершил катастрофическую ошибку», — заявил Борис Джонсон.



По его словам, если Запад не поможет Киеву, то Путин останется угрозой для всех вышеперечисленных стран и регионов.







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