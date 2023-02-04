

Freedom House: Правительство Грузии несет ответственность за здоровье и благополучие Саакашвили

04.02.2023 13:04





Мы обеспокоены недавними сообщениями о находящемся в заключении экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили и его фотографиями, - пишет американская неправительственная организация Freedom House в Twitter.



«Правительство Грузии несет ответственность за здоровье и благополучие Саакашвили, пока он находится в заключении, и мы призываем их оказать незамедлительную и полную медицинскую помощь», — отмечается в заявлении организации.





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