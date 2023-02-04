|
|
|
Freedom House: Правительство Грузии несет ответственность за здоровье и благополучие Саакашвили
04.02.2023 13:04
Мы обеспокоены недавними сообщениями о находящемся в заключении экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили и его фотографиями, - пишет американская неправительственная организация Freedom House в Twitter.
«Правительство Грузии несет ответственность за здоровье и благополучие Саакашвили, пока он находится в заключении, и мы призываем их оказать незамедлительную и полную медицинскую помощь», — отмечается в заявлении организации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна