

Второе заседание Европейского политического сообщества состоится в первой половине этого года в Молдове Второе заседание Европейского п

04.02.2023 13:28





Второе заседание Европейского политического сообщества пройдет в столице Молдовы в первой половине 2023 года. Об этом говорится в итоговом совместном заявлении саммита Украина-ЕС, состоявшегося накануне в Киеве.



«ЕС и Украина приветствовали успешную первую встречу Европейского политического сообщества, которая состоялась 6 октября 2022 года в Праге. Встреча предоставила платформу для политической координации и возможность для углубленного обмена мнениями по насущным вопросам, касающимся всего континента. Мы с нетерпением ждем следующей встречи, которая состоится в Кишиневе в первой половине 2023 года», — говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита Украина-ЕС.



Напомним, что идея создания европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. В первом заседании союза в Праге наряду со странами-членами ЕС приняли участие Грузия, Украина, Молдова, балканские страны, а также Азербайджан и Армения.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





