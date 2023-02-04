

Чаладзе: Если «Мечта» не хочет получить уличную войну, вопрос Саакашвили должен быть решен положительно

04.02.2023 17:42





По словам члена «Национального движения» Георгия Чаладзе, если правящая партия «Грузинская мечта» не хочет получить уличную войну, вопрос Михаила Саакашвили должен быть решен положительно.



«Если они не хотят получить уличную войну, вопрос Михаила Саакашвили должен быть решен положительно. Это угроза. В случае смерти президента Саакашвили они получат уличную войну. У президента Саакашвили очень сильная, большая армия сторонников. Сторонники «Национального движения» представляют собой монолитную группу, с очень сильно выраженным стремлением к действию, идеологией и поддержке. Они верные сторонники президента Саакашвили. Вне зависимости от того, столкнется ли Саакашвили с реальной опасностью или нет, «Грузинская мечта» получит такой уличный протест, который ничто не сможет остановить. Все наши зарубежные партнеры знают об этом, и мы должны быть очень осторожны. Мы не должны прийти к противостоянию общества», — сказал Георгий Чаладзе в эфире телекомпании «Формула».







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