

Манджгаладзе: Мы не собираемся выходить на улицы и устраивать беспорядки

04.02.2023 19:18





Если ждете, что мы выйдем на улицы и устроим беспорядки, то мы не собираемся этого делать, но право людей спасти человека от смерти гарантировано Конституцией. Дождемся решения суда, реакция должна быть мгновенной, - заявил журналистам член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, говоря о третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.



По его словам, «Грузинская мечта» распространила относительно Саакашвили четыре российских «кагэбешных» нарратива, однако ему «реально плохо, потому что он отравлен мышьяком, тяжелыми металлами и ртутью».



«Грузинская мечта» распространила четыре российских «кагэбешных» нарратива.



«Грузинская мечта» распространила четыре российских «кагэбешных» нарратива. Первый - Саакашвили убивает себя, прибегая к членовредительству. Когда эта версия была развеяна, они перешли к версии, что Запад хочет убить Саакашвили, потому что у него есть компроматы на Запад. Потом распространили версию, что Гиули Аласания приносит еду без калоража, будто это мать убивает Саакашвили. То есть они признают, что Саакашвили плохо, готовят почву. Затем они пошли еще дальше – его лечат в соответствии с заключением центра «Эмпатия» и «Эмпатия» убивает убивает его. Было предложено четыре разных версии, между тем Саакашвили реально очень плох – человек весит 68 кг. Как сказал американский токсиколог, из-за того, что в организме есть тяжелые металлы, пищеварительная система не может нормально функционировать. Человеку плохо, потому что он отравлен мышьяком, тяжелыми металлами и ртутью», - заявил Паата Манджгаладзе.



На вопрос, о возможности помилования Саакашвили президентов Грузии Саломе Зурабишвили, Манджгаладзе говорит, что если суд не отпустит Саакашвили на лечение, Зурабишвили останется одним из рычагов.



«Если Саломе Зурабишвили верна тем идеалам, с какими она выросла в семье, к тому же она получила образование во Франции – если все это не попусту, и если суд не отпустит Саакашвили на лечение, одним из рычагов остается в лице Саломе Зурабишвили», - заявил Манджгаладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





