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Сегодня пройдет съезд «Национального движения»
05.02.2023 12:07
В центральном офисе партии «Национальное движение» пройдет съезд. Заседание назначено сегодня в 17:00.
После выборов, прошедших в партии, новоизбранный председатель Леван Хабеишвили будет уже официально утвержден на должность. Леван Хабеишвили обратится к членам команды и ознакомит со своим планом.
На сегодняшнем собрании соберутся лидеры, члены партии и представители районных организаций. Как отметили в партии, запланированный сегодня съезд будет носить в основном технический характер. Кроме того, на сегодняшнем съезде может выявиться, кто займет вакантные должности, существующие в партии.
Для справки, в результате выборов, проходивших 28-29 января, председателем «Национального движения» стал Леван Хабеишвили. Он набрал 52,58% голосов. Что касается других кандидатов, то Ника Мелия набрал 40% голосов, Георгий Мумладзе – 3,68%, Нона Мамулашвили – 3,73%.
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