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Если Украина не сможет победить Россию, Грузия может забыть о возвращении территорий – Ходжес
05.02.2023 13:35
Американский генерал-лейтенант и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявляет, что если Украина не сможет одержать победу над Россией, то Грузия может забыть о возвращении Абхазии и Южной Осетии.
Об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
«Я думаю, что Грузия должна решить, чего она хочет. Где она хочет быть, когда все закончится? Если Украина не добьется успеха, не сможет победить Россию, и Россия сохранит за собой часть Донбасса и Крыма, то Грузия может забыть о возвращении Абхазии и Южной Осетии, хоть когда-нибудь.
То, что происходит в Украине, выходит за пределы Украины. Это идея защиты порядка на основе международного порядка, защиты суверенитета, прав человека, соблюдения международного права. Так что Грузии следует надеяться на успех Украины», — считает Бен Ходжес.
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