

Евросоюз призвал Грузию поддержать авиационные санкции

05.02.2023 14:49





Евросоюз призвал Грузию поддержать авиационные санкции, указав, что Грузия должна быть бдительна, чтобы не допустить обхода санкций против России.



Об этом заявил пресс-спикер службы внешних связей Еврокомиссии Питер Стано, комментируя дискуссии о возможности восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией.



«Из-за незаконной агрессии России против Украины Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиации … Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», — говорится в письме Стано в ответ на запрос издания Netgazeti.



Одновременно он отметил, что санкционный режим ЕС рассматривает возможность введения санкций против тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций ЕС против России.



Ранее госдепартамент США заявил, что возобновление полетов между Грузией и Россией будет нести угрозу санкций в отношении компаний, которые обслуживают российские компании в аэропортах Грузии.



«Все западное сообщество дистанцировалось от этого жестокого режима — сейчас не время активизировать взаимодействие с Россией», — заявил Госдеп в комментарии для «Голоса Америки.



О возможности восстановления авиасообщения с Грузией с конца прошлого года заявляет российская сторона. В Москве в комментариях официальных лиц при этом несколько раз прозвучало одобрение политики властей Грузии за сдержанную позицию на фоне событий вокруг Украины.



Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление авиасообщения имеет «большое значение» для уроженцев Грузии, проживающих в России и «будет только приветствоваться».



Одновременно категорически против выступила президент Саломе Зурабишвили. Она заявила, что это звучит «непонятно», «когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





