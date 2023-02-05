

Маргвелашвили: Мы не имеем права пытать и убивать Саакашвили

05.02.2023 15:21





Мы не имеем права пытать и убивать Саакашвили – об этом четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил Deutche Welle.



По словам Маргвелашвили, правительство Грузии, которое очень сильно зависит от России, в основном, осуществляет ту угрозу, которую Путин начал годы назад.



«Несколько компетентных независимых комиссий, в том числе США, наблюдают за состоянием Михаила Саакашвили, и все заявили, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Проблемы, которые не могут быть решены, если он останется в заключении. Они однозначно заявляют, что в его теле есть металлы, это показывает, что, возможно, он мог быть отравлен. Все это обусловливает необходимость выведения его из тюрьмы и нормального обращения.



На протяжении всей своей политической карьеры я был критичен по отношению к нему, но, думаю, это те детали, которые нам нужно учесть. Он возможно, делает что-то неправильно или было что-то, что он нарушил, но мы не имеем права пытать и убивать его. Мы должны защищать жизнь человека, не имеет значения, нравится он нам политически или нет. Я думаю, что это очень сильный ущерб нашей национальной идентичности. Грузия была первой страной, на которую произошла российская агрессия, с новой агрессивной политикой, которую Путин в основном объявил в 2007 году, мы были первой жертвой. Саакашвили встал против агрессии Путина, и сейчас правительство Грузии, которое очень сильно зависит от России, в основном, осуществляет ту угрозу, которую Путин начал годы назад», - отметил Маргвелашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





