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На следующей неделе откроется весенняя сессия парламента
05.02.2023 17:44
На следующей неделе откроется весенняя сессия парламента Грузии. Сессия откроется 7 февраля пленарным заседанием.
Основными вопросами весенней сессии являются рассмотрение и принятие законопроектов, инициированных в рамках европейской рекомендации из 12 пунктов. Среди них изменения в законе «Об общих судах» и закон «О деолигархизации».
Кроме того, в повестке дня парламента вопрос избрания нового Народного защитника, членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, и председателя ЦИК, по которому до сих пор не удалось достичь консенсуса между политическими сторонами.
В первой половине весенней сессии парламент заслушает по наиболее важным для страны вопросам президента Саломе Зурабишвили.
Повестку дня пленарного заседания 7 февраля определит завтра бюро парламента.
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