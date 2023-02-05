

Хабеишвили: Нашим приоритетом остается интеграция в НАТО и Евросоюз и победа над злом вместе с Украиной

05.02.2023 20:50





«Национальное движение» будет везде, где есть проблемы людей, где людей несправедливо притесняют, где наши граждане нуждаются в поддержке, - об этом заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили в своем выступлении на съезде партии.



По его словам, «Национальное движение» должно предложить народу благополучие и решение конкретных проблем.



«Наш главный приоритет идентичен 2003 году – сейчас также должны быть побеждены нужда, безработица, криминал, безнадежность и бесперспективность. Сейчас кремлевская агентура больше укоренилась во власти, а бразды правления полностью держит личный слуга России, Путина Бидзина Иванишвили. Нашим приоритетом по-прежнему остается интеграция в НАТО и Евросоюз и победа над злом вместе с Украиной, с цивилизованным миром.



«Национальное движение» будет везде, где есть проблемы людей, где людей несправедливо притесняют, где наши граждане нуждаются в поддержке. «Национальное движение» должно предложить нашему народу завтрашний день, благополучие и пути решения конкретных проблем. Мы должны суметь спасти нашу страну от опустошения. Да, наши соотечественники не должны убегать с родины и из семей, чтобы прокормить членов своей семьи. Они должны смочь реализовать себя на родине, помочь стране и внести свой вклад в успех Грузии.



В каждом городе, районе, корпусе или поселении, мы должны быть везде и убедить наших братьев, сестер, матерей, отцов, бабушек и дедушек, что мы можем жить в успешной, сильной европейской стране, где будут обеспечены интересы каждого из них.



У детей будет вольное детство. У студентов будет доступность образования, возможность применить знания и навыки, будут рабочие места с достойной оплатой труда. Мы наладим налоговою систему и уберем всякое давление на бизнес, будем способствовать и помогать инвесторам», - сказал Хабеишвили.





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