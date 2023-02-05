

Генсеком ЕНД будет Петре Цискаришвили, политсовет же возглавит Леван Бежашвили

05.02.2023 21:16





Генеральным секретарем «Единого национального движения» будет Петре Цискаришвили. Руководителем политсовета партии же избран Леван Бежашвили. Соответствующее решение стало известно на сегодняшнем съезде.



На съезде «Национального движения» были представлены члены политсовета партии. Членов политсовета представил член партии Ираклий Надирадзе.



«Членами политического совета будут: Леван Хабеишвили, Леван Бежашвили, Хатия Деканоидзе, Георгий Ботковели, Давид Киркитадзе, Давид Хаджишвили, Деви Чанкотадзе, Ани Цитлидзе, Сулхан Сибашвили, Тинатин Бокучава, Коба Накопия, Акакий Минашвили, Абдулла Исмаилов, Роман Гоциридзе, Георгий Годабрелидзе, Теймураз Джанашия, Екатерина Херхеулидзе, Элгуджа Багратиони, Леван Антадзе, Гия Абуладзе, Мамули Сурманидзе, Георгий Киртадзе, Георгий Барамидзе, Ираклий Кавтарадзе, Георгий Чаладзе, Петре Цискаришвили, Ираклий Надирадзе, Лиле Липартелиани, Бадри Басишвили, Дмитрий Шашкин, Ираклий Павленишвили, Лаша Парулава, Ираклий Кавтарадзе, Гия Харчилава», - отметил Надирадзе.





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