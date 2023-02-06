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Грузия готова оказать помощь Турции


06.02.2023   12:47


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования Турции в связи с разрушительным землетрясением и от имени Грузии заявил о готовности оказать необходимую помощь.

«Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования турецкому народу, правительству Турецкой Республики и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в Кахраманмараше. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы поддерживаем турецкий народ и готовы оказать ему любую необходимую помощь», — заявил Гарибашвили.

Мощное землетрясение произошло сегодня ночью на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. В Турции и Сирии разрушены сотни домов, с ночи идет разбор завалов. На данный момент подтверждена гибель 280 человек в Турции и 230 в Сирии.

Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня и обратились за международной помощью.


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