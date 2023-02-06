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Президент и премьер Грузии выразили соболезнования в связи с трагедией в Турции


06.02.2023   12:57


Президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Ираклий Гарибашвили опубликовали заявления в связи с произошедшим в Турции землетрясением, выразив соболезнования турецкому народу и президенту страны.

В результате землетрясения на границе Турции и Сирии, погибли 300 человек. Сотни получили ранения, многих пострадавших до сих пор ищут под завалами.

«Я скорблю о трагически погибших во время землетрясения в Кахраманмараше.

В это трудное время Грузия поддерживает турецкий народ. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаю сил тем, кто первым прибывает на место происшествия», — написала Зурабишвили в Twitter.


«Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования турецкому народу, правительству Турецкой Республики и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в Кахраманмараше. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления.

Мы рядом с турецким народом и готовы оказать ему любую необходимую помощь», — заявил премьер-министр Грузии.


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