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Президент и премьер Грузии выразили соболезнования в связи с трагедией в Турции
06.02.2023 12:57
Президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Ираклий Гарибашвили опубликовали заявления в связи с произошедшим в Турции землетрясением, выразив соболезнования турецкому народу и президенту страны.
В результате землетрясения на границе Турции и Сирии, погибли 300 человек. Сотни получили ранения, многих пострадавших до сих пор ищут под завалами.
«Я скорблю о трагически погибших во время землетрясения в Кахраманмараше.
В это трудное время Грузия поддерживает турецкий народ. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаю сил тем, кто первым прибывает на место происшествия», — написала Зурабишвили в Twitter.
«Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования турецкому народу, правительству Турецкой Республики и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в Кахраманмараше. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления.
Мы рядом с турецким народом и готовы оказать ему любую необходимую помощь», — заявил премьер-министр Грузии.
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