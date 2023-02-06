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МИД Грузии публикует номера горячей линии посольства и генконсульств в связи с землетрясением в Турции
06.02.2023 14:27
В связи с землетрясением в Турции МИД Грузии публикует номера горячих линий посольства и генеральных консульств страны.
«В связи с землетрясением в Турецкой Республике активирована горячая линия в посольстве и генеральных консульствах Грузии в Стамбуле и Трабзоне.
Граждане Грузии в Турции имеют возможность обращаться в:
Посольство Грузии в Анкаре +905336903040; +905392208280; Генеральное консульство в Стамбуле +905418184400; Генеральное консульство в Трабзоне +905413262226.
Министерство иностранных дел Грузии и дипломатические миссии Грузии еще раз выражают глубокую скорбь в связи с произошедшим и выражают солидарность с правительством и населением Турции», — говорится в сообщении МИД.
По последним данным, в результате сильного землетрясения в Турции 76 человек погибли и 440 получили ранения. Бедствие затронуло более десяти городов на юго-востоке страны. На месте мобилизованы спасатели, правоохранители и армия.
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