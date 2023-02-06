

Правительство Грузии направит в Турцию соответствующее оборудование и спасателей

06.02.2023 14:30





Согласно решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в связи с землетрясением в Турции правительство Грузии в ближайшие часы направит соответствующую технику и спасателей для участия в спасательных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.



К борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут привлечены сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



Сильное землетрясение произошло в Турции сегодня, на рассвете. По последним данным, в 10 провинциях страны погибли 284 человека, 2323 получили ранения. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,8.





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