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Папуашвили: Надеемся, что до конца года Евросоюз примет решение о предоставлении статуса кандидата
06.02.2023 15:59
По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, на встрече с неправительственными организациями разговор шел о рекомендациях, представленных Евросоюзом. По его словам, на встрече было отмечено, какую работу проделал парламент для выполнения пунктов и на какой стадии сейчас находится процесс.
«Вы знаете, что осталось избрать омбудсмена и членов (не судей) Высшего совета юстиции. Важно, что все политические группы стремятся достичь соглашения между фракциями. Мы надеемся, что договоренность будет достигнута в ходе весенней сессии.
Также есть еще два проекта, один — пакет судебной реформы, другой — проект о деолигархизации, по которому мы ждем заключения. Официально известно, что заключение будет в марте, и как только заключение Венецианской комиссии\БДИПЧ станет известно, мы возобновим обсуждения по этим двум направлениям», — заявил Шалва Папуашвили.
Кроме того, как отметил Папуашвили, отчет Еврокомиссии по Грузии показывает, что Грузия заслужила статус кандидата еще в июне.
«На днях мы видели оценку Еврокомиссии. Думаю, общественность убедилась, что Грузия заслуживала статуса кандидата в ЕС еще в июне. Кстати, мы сравнили эти оценки со странами-кандидатами. Например, мы значительно опережаем Боснию и Герцеговину, которая получила статус в декабре. Поэтому Грузия заслужила быть кандидатом еще в июне. Начиная с прошлого года, с 24 июня, когда у Грузии нет статуса кандидата, каждый день — это несправедливость в отношении Грузии. Поэтому мы надеемся, что в этом году Евросоюз примет решение о предоставлении нам статуса кандидата», — сказал Шалва Папуашвили.
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