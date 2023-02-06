

ЕС направляет более 10 спасательных команд в Турцию и предлагает помощь Сирии

06.02.2023 16:22





В ответ на мощное землетрясение Европейский Союз мобилизовал поисково-спасательные группы для Турции после активации ею механизма гражданской защиты ЕС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе в понедельник, сообщает "Европейская правда".



"Мы мобилизовали более 10 городских и спасательных команд из нескольких государств-членов. Это Болгария, Хорватия, Чехия, Франция, Греция, Нидерланды, Польша и Румыния, чтобы оказать поддержку службам реагирования на местах. В дополнение к этому Венгрия, Италия, Испания, Мальта и Словакия также предложили свою помощь", - сказал спикер.



ЕС также активировал свою спутниковую систему Copernicus, чтобы предоставить экстренные картографические услуги.



"Мы, конечно, будем поддерживать контакты с турецкими властями и будем координировать помощь при необходимости", - добавил он.



ЕС также готов поддержать пострадавших в Сирии по своей действующей программе гуманитарной поддержки.



По последним данным, в результате мощного землетрясения в Турции в понедельник утром погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.



Новое мощное землетрясение произошло в Турции в обеденное время.



Утреннее землетрясение также нанесло значительные разрушения и повреждения в Сирии. По последним данным независимой Сирийской обсерватории прав человека, количество погибших там возросло до 400, раненых - более 1000.





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