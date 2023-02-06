

В 2024 году почти 90% избирателей проголосуют с использованием электронных технологий - ЦИК

06.02.2023 17:03





«В 2024 году почти 90% избирателей примут участие в выборах в парламент Грузии с использованием электронных технологий», — сообщает Центральная избирательная комиссия. По их информации, бюллетени будут оцифрованы на тех избирательных участках, где не будут использоваться технологии.



Соответствующее решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании и своим постановлением определила избирательные участки, на которых в 2024 году будут проведены выборы с использованием электронных средств.



«Сегодня ЦИК приняла решение исторической важности, согласно которому, на парламентских выборах 2024 года почти 90% избирателей примут участие в голосовании с использованием электронных средств. На остальных избирательных участках бюллетени будут оцифрованы и результаты участков будут подсчитаны по принципу случайного отбора. Это внесет значительный вклад в установление высоких стандартов открытости и прозрачности на избирательных участках. Следует отметить, что эта данность поможет всем заинтересованным сторонам, включая политические объединения, а в свою очередь, и избирательной администрации за полтора года подготовить, спланировать и осуществить мероприятия к выборам 2024 года», — заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.







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