

Саакашвили: Сейчас время не отчаиваться, а сердиться

06.02.2023 17:45





Сначала российские «наместники» затягивали мой процесс в надежде, что я не дойду до конца, но сейчас со всего мира поднялась такая буря, что они его ускорили. Уже никто не сомневается, что меня убивают по приказу Путина, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.



Михаил Саакашвили благодарит граждан за то, что они поддерживают его.



«Как и ожидалось, российские «наместники» сначала затягивали мой процесс в надежде, что я не дойду до конца, но сейчас была такая буря со всего мира, что они его ускорили. Ни у кого ни в одном серьезном кабинете мира и ни в одном серьезном СМИ больше нет сомнений, что меня убивают по указке Путина. Сейчас же решили, что игра бессмысленна, и они больше не могут обманывать Запад а, наоборот, сами находятся под огромным давлением. В Украине такое творится, и они решили доставить удовольствие Путину напрямую и без всякой скрытности.



Большое спасибо всем, кто выходил на митинги в эти месяцы, кто приходил в суд, кто ночует у больницы. Сейчас время не отчаиваться, а сердиться. Мы выигрываем эту войну и обязательно спасется и Грузия», - пишет Михаил Саакашвили.





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