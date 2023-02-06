

Премьер Грузии о проектах «национального значения» и регулировании наценок со стороны импортеров

06.02.2023 17:50





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед началом заседания правительства 6 февраля говорил о двузначном экономическом росте, снижении уровня инфляции, а также о проектах «национального значения» и необходимости регулирования наценок на продукцию со стороны импортеров.



Проекты «национального значения»



Премьер-министр Гарибашвили отметил, что правительство Грузии запланировало «много масштабных проектов», которые будут реализованы в этом году. В этом контексте он обратил внимание на проект Тбилисского международного аэропорта, который, по его словам, предполагает инвестиции в размере 500 миллионов долларов США. «На втором этапе планируется расширение и полная модернизация Батумского аэропорта», — заявил он.



По словам Ираклия Гарибашвили, правительство «активно» работает над тем, чтобы «в этом году начать строительство порта Анаклия». Он также обратил внимание на проекты «крупных ГЭС» и отметил, что правительство работает над модификацией проекта Худони ГЭС, чтобы проект был реализован таким образом, чтобы не были затоплены село, кладбище и церковь.



«Мощность может быть немного уменьшена, но наши эксперты говорят нам, что выработка может быть почти такой же. Если это произойдет, конечно, оно будет радостно», — сказал премьер-министр Гарибашвили и еще раз повторил, что такие крупные проекты будут реализовываться с участием государства. «Мы должны быть ведущими в этих проектах, потому что это проекты общенационального значения, государственной важности».



По его заявлению, в 10 городах и 10 регионах будут запущены крупные проекты обновления городов, что, по словам премьер-министра, означает полную реабилитацию крупных городов. «Мы выбрали самые популярные у туристов места, такие как: Боржоми, Бакуриани, Цхалтубо, Местиа, Казбеги, Кутаиси, Батуми и др. Очень скоро мы представим вам подробную программу», — сказал Ираклий Гарибашвили.



Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать подробности о проекте глубоководного порта Анаклия.



Регулирование наценок со стороны импортеров



Ираклий Гарибашвили также отметил, что поручил Антимонопольному агентству изучить цены на продукты питания и маржи прибыли импортеров, и результат оказался «тревожным». По его словам, например, на рис, гречку, макаронные изделия, сахар, соль и масло добавляется 50%-60%-70%-80% оптовой цены, к которой добавляется не менее 25%-30% розничной наценки, и, наконец, населения приходится покупать эти продукты со 100% наценкой, что «категорически неприемлемо».



В этом же контексте премьер-министр акцентировал внимание на нефтепродукты и сказал, что импортеры нефти также работают с высокой рентабельностью, «что также недопустимо». «Нельзя, чтобы на 1 литр бензина была наценка в размере 80, 90 тетри и почти 1 лари. Поэтому это нуждается в очень хорошем изучении», — сказал он.



Ираклий Гарибашвили поручил соответствующим министрам вызвать импортеров и договориться с ними о снижении цен до «разумного предела». «Я хотел бы выразить надежду, что (импортеры) примут во внимание этот наш призыв и нашу позицию и будут считаться. Необходимо решить этот вопрос как можно скорее. Это моя принципиальная позиция», — подчеркнул премьер-министр, добавив, что «за счет народа нельзя разбогатеть, это неправильное поведение».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





