

Гарибашвили провел рабочее совещание с министром обороны и его заместителями

06.02.2023 18:25





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел рабочее совещание с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, его заместителями и другими руководителями Сил обороны.



На совещании были обсуждены планы Минобороны в 2023 году и основные направления, которые служат цели укрепления Сил обороны и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих. Разговор коснулся динамики осуществления «Стратегии развития Грузии – Видение 2030».



Внимание было сосредоточено на увеличении оборонного бюджета в 2023 году. Было отмечено, что в этом году бюджет оборонного ведомства Грузии увеличился на 260 миллионов лари. 1 млрд. 260 миллионов лари будет пропорционально распределен по всем направлениям и пойдет на развитие обороноспособности Грузии. С 1 января 2023 года все военнослужащие получат 20%-ю надбавку к зарплате.



На рабочем совещании внимание было уделено реализуемым проектам в направлении развития противотанковых возможностей.



С целью закупки противотанковых систем были оформлены соглашения с Германией и Испанией.



С США ведется процесс по закупке дополнительного количества «Джавелинов».



Ведутся переговоры со шведской компанией о покупке систем Carl Gustaf.



На совещании было отмечено, что в этом году более 1000 военнослужащих получат квартиры в рамках проекта масштабной многоквартирной застройки на горе Махата «Армейский городок — Army City», которые они смогли приобрести на беспрецедентно льготных условиях.



В 2023 году при активном сотрудничестве с парламентом планируется принять новый «Кодекс обороны», который фундаментально улучшит обязательную воинскую службу, создаст возможности для сильного резерва и улучшит социальные условия военнослужащих.



На совещании также обсуждались новые проекты и инициативы. Ираклий Гарибашвили поставил перед министром обороны и его заместителями новые задачи.







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