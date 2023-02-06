

Премьер Грузии: Наше правительство сделало все, чтобы в стране были мир, стабильность, высокий экономический рост

06.02.2023 18:27





Наше правительство сделало все, чтобы в стране были мир, стабильность и высокий экономический рост. Безработица и бедность снизились до исторического минимума, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



Как отметил премьер-министр, за последние два года создано 220 тысяч рабочих мест, курс лари стабилен, а у правительства запланировано много масштабных проектов, которые будут реализованы в этом году.



«Я хочу еще раз оценить текущую ситуацию. Вы знаете, что мы закрыли прошлый год с двузначным экономическим ростом. Несколько недель назад были опубликованы обновленные данные. В частности, 10,1% — в 2022 году, а это значит, что за последние два года у нас двузначный экономический рост.



Одним из главных вызовов для нас стала двузначная инфляция. В прошлом году был период, когда инфляция достигала 12 и 13%, но это было не только в нашей стране. Это глобальный вызов, проблема, которая началась во время пандемии коронавируса, затем продолжилась после войны в Украине. В Европе назвали это даже вызванной войной инфляцией.



Мы не могли быть исключением в этом случае. Несмотря на это, нам удалось достичь того, что показатель инфляции начинает стабилизироваться. В частности, текущая инфляция составляет уже 9,4%, что, можно сказать, дает нам повод для оптимизма, но этого недостаточно. Наша задача – максимально снизить инфляцию. Как вы знаете, цены – это проблема и вызов, который волнует сегодня мир и наш народ. Наше правительство сделало все, чтобы в стране были мир, стабильность и высокий экономический рост. Безработица и бедность снизились до исторического минимума. За последние два года создано 220 тысяч рабочих мест. Курс лари стабилен, и у нас запланировано много масштабных проектов, которые будут реализованы в этом году», - заявил премьер-министр.





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