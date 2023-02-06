

Гарибашвили рассказал о запланированных экономических проектах

06.02.2023 18:46





У нас запланировано много масштабных проектов, которые будут осуществлены в этом году. Мы активно работаем над проектом аэропорта, который предполагает инвестицию в размере 500 миллионов долларов. В этом же году мы хотим начать строительство порта Анаклия, и мы работаем над модификацией проекта Худони», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



Как отметил премьер, планируется реализация крупных проектов с участием правительства.



По словам Ираклия Гарибашвили, согласно существующему проекту Худонской ГЭС было предусмотрено затопление села, кладбища и церкви, и правительство работает над новым проектом, чтобы в случае строительства ГЭС затопление больше не потребовалось.



«У нас запланировано много масштабных проектов, которые будут осуществлены в этом году. Я имею в виду как текущие большие инфраструктурные работы, так и проекты, и еще раз хочу отметить, что мы сейчас активно работаем над проектом аэропорта, который предполагает инвестиции в размере 500 миллионов долларов. У нас есть амбиции и мотивация, чтобы получить в Тбилиси один из лучших аэропортов в регионе. На втором этапе планируется модернизация и расширение Батумского аэропорта.



Хотим в этом же году начать строительство порта Анаклия. Мы активно над этим работаем и Минэкономики в этом плане на высоте. Речь идет и проекте крупных ГЭС, который всем известен. Также, для информации, хочу сказать, что сейчас мы работаем над модификацией проекта Худони. В частности, как вы знаете, это был очень больной для всех нас вопрос, так как по существующему проекту предусматривалось затопление села, могил, церкви, что, конечно, будет очень тяжело. Поэтому, по моему указанию, мы сейчас работаем над новым проектом, чтобы в случае его реализации затопление больше не потребовалось. Мощность может быть немного снижена, но наши эксперты говорят нам, что мощность может быть почти такой же. Разумеется, это будет отрадно. Также хотел бы отметить, что такие крупные проекты мы планируем реализовывать с участием государства, то есть правительства. Мы должны быть ведущими в этих проектах, поскольку это проекты общенационального значения, государственной важности», - отметил премьер-министр.





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