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В Парламенте Грузии введут ограничения для журналистов


06.02.2023   19:34


Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил о введении ограничений для журналистов освещающих работу парламента.

В частности, будет издан указ о правилах поведения в парламенте для аккредитованных журналистов.

Одно из правил подразумевает, что журналист будет обязан прекратить интервью в случае требования депутата парламента.

По словам Папуашвили, правила вводятся для того, чтобы журналисты не мешали мероприятиям, проходящим в парламенте.

Согласно новым правилам, будет запрещено снимать рабочую комнату, документы, изображение на телефоне или другом устройстве без разрешения.

При этом, с первого марта возобновится выдача аккредитаций журналистам.


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