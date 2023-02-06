

В Парламенте Грузии введут ограничения для журналистов

06.02.2023 19:34





Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил о введении ограничений для журналистов освещающих работу парламента.



В частности, будет издан указ о правилах поведения в парламенте для аккредитованных журналистов.



Одно из правил подразумевает, что журналист будет обязан прекратить интервью в случае требования депутата парламента.



По словам Папуашвили, правила вводятся для того, чтобы журналисты не мешали мероприятиям, проходящим в парламенте.



Согласно новым правилам, будет запрещено снимать рабочую комнату, документы, изображение на телефоне или другом устройстве без разрешения.



При этом, с первого марта возобновится выдача аккредитаций журналистам.





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