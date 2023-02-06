

Гиорги Ходжеванишвили объявил об уходе из политики

06.02.2023 19:36





Депутат Гиорги Ходжеванишвили объявил об уходе из политики. Он намерен сложить с себя депутатские полномочия и покинуть ряды партии «За Грузию». Об этом он написал в социальной сети.



Причиной такого решения он назвал чувство ответственности перед избирателями.



«Учитывая сегодняшную политическую реальность, мне не представляется возможность эффективно выполнять свои предвыборные обещания. Для меня, как государственного чиновника, служение интересам народа всегда было приоритетом, и ни одна должность никогда не была [для меня] самоцелью», — написал Ходжавенишвили.



Ходжеванишвили намерен продолжить работу в частном секторе и благодарит избирателей и соратников.



«Надеюсь, что Грузия сможет двигаться вперед и вскоре станет полноправным членом европейских структур», — добавил он.





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