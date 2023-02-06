

Депутат от партии «За Грузию» покидает Парламент и партию

06.02.2023 21:27





Член партии бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария «За Грузию», мажоритарный депутат от округа Гори и Каспи Георгий Ходжеванишвили заявил 6 февраля, что прекращает политическую деятельность, покидает Парламент и партию и продолжит свою работу в частном секторе.



Георгий Ходжеванишвили написал об этом решении в Facebook и причиной своего решения назвал «высокое чувство ответственности» перед своими избирателями как мажоритарного депутата. «К сожалению, учитывая сегодняшнюю политическую реальность, я не могу получить возможности эффективно выполнять свои предвыборные обещания, что является моей прямой обязанностью», — сказал он.



По словам Ходжеванишвили, «служение интересам народа всегда было приоритетом» для него, и никакая должность никогда не была самоцелью. «Я остаюсь верен ценностям, из-за которых я вступил в сложные политические процессы… Надеюсь, что Грузия сможет двигаться вперед и вскоре станет полноправным членом европейских структур!», — отметил Ходжеванишвили.



Георгий Ходжеванишвили был избран в Парламент 10-го созыва депутатом из округа Гори и Каспи в результате выборов 2020 года от имени «Грузинской мечты — Демократической Грузии». До этого, в 2018-2020 годах, он занимал должность губернатора региона Шида Картли.



Георгий Ходжеванишвили вместе с несколькими депутатами отделился от Грузинской мечты в апреле 2021 года, после того как бывший премьер-министр Георгий Гахария покинул свой пост и сформировал новую партию — «За Грузию».



После того, как Георгий Ходжеванишвили покинет парламентский мандат, в мажоритарном округе Гори и Каспи пройдут промежуточные выборы. Согласно статье 198 Избирательного кодекса Грузии, если член Парламента, избранный по мажоритарному избирательному округу, выбывает из состава Парламента в период с 15 января по 15 июня, промежуточные выборы должны быть проведены в октябре того же года. а если в период с 15 июня по 15 января, то выборы состоятся в ближайший месяц апрель. В год очередных выборов Парламента Грузии промежуточные выборы в Парламент не проводятся.





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