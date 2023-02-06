

В Раде Украины подготовили обращение с призывом о переводе Саакашвили на лечение за границу

06.02.2023 22:11





Комитет по вопросам внешней политики Верховной рады рекомендовал принять постановление об обращении к странам ЕС и международным институтам по переводу Михеила Саакашвили на лечение за границу. Об этом говорится в сообщении на сайте Рады, пишет "Европейская правда".



"Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендует Верховной Раде принять проект постановления об Обращении к Грузии, Европейскому парламенту, Совету Европейского Союза, Европейской комиссии, Парламентской ассамблее Совета Европы и парламентам государств-членов Европейского Союза о необходимости немедленного перевода третьего президента Грузии (2004-2013 гг.), гражданина Украины Михеила Николозовича Саакашвили на лечение за границу", - говорится в сообщении.



По результатам обсуждения законопроекта комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить проект постановления в повестку дня сессии и принять его за основу и в целом с учетом технико-юридических поправок.



Напомним, на днях заключенный экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили показал в суде, как похудел за время заключения. Адвокаты подали ходатайство о его освобождении по состоянию здоровья.



После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил грузинские власти в том, что Саакашвили "пытают и убивают", МИД выразил решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михеилом Саакашвили и потребовал передать его Киеву.



Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в очередной раз подал просьбу о доступе к Саакашвили.





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