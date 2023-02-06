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Саакашвили: Фактически меня приговорили к смерти
06.02.2023 22:59
Фактически я получил смертный приговор и останусь в тюрьме со всеми летальными болезнями, по судебному решению, которое никто в мире не признает, кроме России, не признает, - говорится в заявлении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое было опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
По словам Саакашвили, суд поверил не международным нобелевским экспертам, а экспертам властей, которые даже не удосужились увидеться с ним.
«Исходя из этого, я теперь, фактически получил смертный приговор и останусь в тюрьме со всеми летальными болезнями, по судебному решению, которое никто в мире, кроме России, не признает. Неслучайно за последнюю неделю Лавров несколько раз хвалил грузинское правительство, а также нападал на меня. Путин обещал, что повесит меня за яйца, и, похоже, делает это через своего марионеточного российского олигарха Иванишвили», - заявил Саакашвили.
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