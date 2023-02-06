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Пятрас Ауштрявичюс: Суд не проявил милосердия и сочувствия к Саакашвили – это не европейский путь


06.02.2023   23:02


Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс заявляет, что решение Тбилисского городского суда в отношении Михаила Саакашвили – это не европейский путь, а смертный приговор.

«Тбилисский, грузинский суд не проявил милосердия и сочувствия к тяжелобольному, бывшему президенту Саакашвили. Это не европейский путь, а смертный приговор оппоненту», - пишет он.

Для справки, Тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его.


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