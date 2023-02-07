

Посол: Найдены все граждане Грузии, считавшиеся пропавшими в результате землетрясения в Турции

07.02.2023 10:25





Все граждане Грузии, считавшиеся пропавшими в результате землетрясения в Турции, найдены, - об этом сообщил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.



По его словам, в результате мощного землетрясения погибли двое граждан Грузии.



Георгий Джанджгава призывает граждан Грузии, находящихся в зоне стихии, связаться с дипломатическим представительством Грузии и предоставить информацию о своем местонахождении и состоянии.



«Мы по мере возможности на связи с нашими гражданами. Мы нашли всех пропавших, о которых у нас была информация. В том числе, мы разыскали наших футболистов. В эту зону попасть очень сложно, поэтому я призываю всех как-то дать нам знать, где они, как они», — сказал Георгий Джанджгава.



Для справки, в результате землетрясения в Турции погиб, по меньшей мере, 2 921 человек, 15 834 пострадали. Вчера утром возле города Газиантеп в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, за которым через несколько часов последовало еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,5. Спасательные работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор.





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