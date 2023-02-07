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Сегодня откроется весенняя сессия парламента
07.02.2023 10:26
Сегодня откроется весенняя сессия парламента Грузии. На текущей неделе председатель парламента представит на пленарном заседании ежегодный отчет о деятельности законодательного органа Грузии и план действий на следующий год.
Основными вопросами весенней сессии являются рассмотрение и принятие законопроектов, инициированных в рамках европейской рекомендации из 12 пунктов. Среди них изменения в законе «Об общих судах» и закон «О деолигархизации».
Кроме того, в повестке дня парламента вопрос избрания нового Народного защитника, членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, и председателя ЦИК, по которому до сих пор не удалось достичь консенсуса между политическими сторонами.
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