

Сегодня откроется весенняя сессия парламента

07.02.2023 10:26





Сегодня откроется весенняя сессия парламента Грузии. На текущей неделе председатель парламента представит на пленарном заседании ежегодный отчет о деятельности законодательного органа Грузии и план действий на следующий год.



Основными вопросами весенней сессии являются рассмотрение и принятие законопроектов, инициированных в рамках европейской рекомендации из 12 пунктов. Среди них изменения в законе «Об общих судах» и закон «О деолигархизации».



Кроме того, в повестке дня парламента вопрос избрания нового Народного защитника, членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, и председателя ЦИК, по которому до сих пор не удалось достичь консенсуса между политическими сторонами.





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