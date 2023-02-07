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«Национальное движение» проведет сегодня акцию протеста у администрации правительства


07.02.2023   10:26


Сегодня «Национальное движение» проведет акцию протеста у администрации правительства. Акция начнется в 17:00.

Как заявил председатель партии Леван Хабеишвили, протест будет ежедневным до тех пор, пока не будет достигнут результат и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не дадут возможности выехать на лечение.

Отметим, вчера вечером «Национальное движение» провело акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Напомним, что «Национальное движение» анонсировало непрерывную волну протеста после того, как суд отказался отсрочить приговор третьему президенту страны Михаилу Саакашвили.

С ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Данное ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривал около двух месяцев.


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