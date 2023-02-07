

Хабеишвили: Главным центром протеста будет столица

07.02.2023 10:27





Главным центром протеста будет столица, - заявил на брифинге председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



Он обратился к представителям партии в регионах, отметив, что ждет всех завтра в столице.



«С завтрашнего дня «Национальное движение» переходит на чрезвычайный режим. Обращаюсь к председателям партийных районных, городских организаций, председателям фракций «Национальное движение» в муниципальных собраниях, депутатам. Завтра ждем всех в столице. Главным центром протеста будет столица. Также вместе с ними будут намечены мероприятия в регионах и районах», - заявил Леван Хабеишвили.



Для справки, Тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его.





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